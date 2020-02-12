Нижегородская детская больница купит новый аппарат МРТ

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:03:54+03:00

На закупку высокотехнологичного оборудования из регионального бюджета планируется выделить 150 миллионов рублей

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По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина для ГБУЗ «Нижегородская областная детская клиническая больница» будет приобретен аппарат МРТ с высоким разрешением. На покупку из областного бюджета будет выделено 150 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства. Соответствующие поправки в региональный бюджет должны внести депутаты областного Законодательного собрания.

«Тот аппарат, который сейчас находится в распоряжении врачей больницы, не справляется с объемом работы, а кроме того, отстает по техническим показателям от современного оборудования. Необходимо закупить томограф, позволяющий проводить качественные исследования», - подчеркнул Глеб Никитин и добавил, что рассчитывает на поддержку депутатов Заксобрания в этом вопросе.

Напомним, закупка оборудования для детских медучреждений проводится также в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Для технического перевооружения детских поликлиник и детских поликлинических отделений в 2020 году планируется приобрести 131 единицу медицинского оборудования на сумму 222 миллиона рублей», - напомнил Глеб Никитин.

В частности, будут приобретены переносные портативные диагностические ультразвуковые аппараты, гастродуоденоскопы, детские фиброскопы, риноларингофиброскопы, автоматические аппараты для измерения внутриглазного давления, автоматические рефкератометры, ЛОР-комбайны, 12-канальные электрокардиографы, диагностические рентгеновские цифровые аппараты для рентгенографии и другое современное медицинское оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU