2020-02-10T16:23:49+03:00
Общество

Избран новый глава Богородского района Нижегородской области

Экс-глава ушел в отставку по состоянию здоровья
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня депутаты Земского собрания района избрали главой местного самоуправления Александра Сочнева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Богородского района. По данным источника, нынешний глава МСУ до сегодняшнего дня выполнял обязанности главы администрации Богородского района.

Конкурентом Александра Сочнева на пост главы стал заместитель главы мэрии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Вадим Шолин.

Ранее сообщалось, что экс-глава сложил полномочия в декабре прошлого года. Как сообщалось – по состоянию здоровья. Константин Пурихов попросил депутатов земского собрания проголосовать за его отставку, но изъявил желание остаться в местном парламенте в качестве депутата земсобрания от Дуденевского сельсовета. Депутаты поддержали экс-главу по всем пунктам.

К слову, Константин Пурихов награжден орденом "За гражданскую доблесть и честь". Он возглавлял район около 31 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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