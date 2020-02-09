Пять нижегородских лицеев стали базовыми школами РАН

9 Февр. 2020 2020-02-09T15:10:16+03:00

На них уже установили информационные вывески

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В субботу, 8 февраля 2020 года, в День Российской науки у входа в базовые школы РАН были установлены информационные вывески. В Нижегородской области в список таких учреждений попали пять лицеев.

Первая вывеска появилась у лицея №38 - ее лично установил министр образования, науки и молодежной политики Сергей Злобин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Базовые школы РАН - это совместный проект Российской Академии Наук и министерства просвещения Российской Федерации. А главной целью проекта стало создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий.

Итак, в список базовых школ РАН попали лицеи №40, 28, 38, 87 Нижнего Новгорода и лицей №15 Сарова.

ИСТОЧНИК KP.RU