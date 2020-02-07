Депутаты нижегородской думы ознакомились с новой схемой избирательных округов

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:17:25+03:00

Выборы в городскую Думу VII созыва пройдут по мажоритарной системе

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Сегодня профильная комиссия городской Думы Нижнего Новгорода обсудила проект новой схемы одномандатных избирательных округов. Об этом сообщает пресс-служба городского парламента.

Напомним, в этом году выборы в Думу пройдут по новой, мажоритарной системе.

Как пояснила председатель избирательной комиссии Нижнего Новгорода Марина Мамонова, пересмотр схемы округов необходим по ряду причин: сокращение количества парламентариев с 47 до 35, присоединение Новинок, изменение вида избирательной системы.

Новинский сельсовет (9,6 тысяч избирателей) войдет в состав одномандатного избирательного округа №35 Приокского района. Таким образом, округ увеличится до 79 тысяч избирателей

В Канавинском районе округа №№13-16 поменяли границы, так как после заселения жилых домов в микрорайоне Мещерское озеро оказались нарушены нормы представительства избирателей на этих округах.

Парламентарии, входящие в состав профильной комиссии, в целом согласны с изменением границ округов.

ИСТОЧНИК KP.RU