Депутаты нижегородской думы ознакомились с новой схемой избирательных округов
Сегодня профильная комиссия городской Думы Нижнего Новгорода обсудила проект новой схемы одномандатных избирательных округов. Об этом сообщает пресс-служба городского парламента.
Напомним, в этом году выборы в Думу пройдут по новой, мажоритарной системе.
Как пояснила председатель избирательной комиссии Нижнего Новгорода Марина Мамонова, пересмотр схемы округов необходим по ряду причин: сокращение количества парламентариев с 47 до 35, присоединение Новинок, изменение вида избирательной системы.
Новинский сельсовет (9,6 тысяч избирателей) войдет в состав одномандатного избирательного округа №35 Приокского района. Таким образом, округ увеличится до 79 тысяч избирателей
В Канавинском районе округа №№13-16 поменяли границы, так как после заселения жилых домов в микрорайоне Мещерское озеро оказались нарушены нормы представительства избирателей на этих округах.
Парламентарии, входящие в состав профильной комиссии, в целом согласны с изменением границ округов.
ИСТОЧНИК KP.RU