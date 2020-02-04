2020-02-04T16:51:23+03:00
Общество

Учительницу, которая якобы избила учащегося школы № 117, отстранили от преподавания

«Комсомолке» стало известно о служебной проверке в отношении педагога
Анастасия НАЗАРОВА
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Мальчик отказался выполнять тест, ссылаясь на длительный больничный.Мальчик отказался выполнять тест, ссылаясь на длительный больничный.Фото: скриншот с видео
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Учительницу школы № 117, которая якобы избила учащегося прямо на уроке, отстранили от преподавания в этом классе. Как «Комсомольской правде» сообщили в администрации Сормовского района, в настоящее время проводится проверка.

- Она отстранена от преподавания до окончания проверки и выяснения всех обстоятельств, - добавили в районной администрации.

По информации ГУ МВД России по Нижегородской области, родители пострадавшего мальчика также обратились в полицию.

- Заявление поступило 15 января 2020 года в отдел полиции № 8 Управления МВД по городу. Отец учащегося обратился с жалобами на действия учителя. Проводится проверка, - пояснил собеседник «Комсомолки». - Срок проведения проверки продлен до 30 суток.

Сообщалось, что неоднозначная история приключилась в нижегородской школе 15 января 2020 года. Мать обвинила учителя ИЗО в избиении ее ребенка. А все потому, что с учебы мальчик вернулся в синяках и с разорванным рюкзаком. В интервью «Комсомолке» Ольга Сенюкова заявила о желании добиться отстранения учительницы от педагогической деятельности.

- Также хочу выплат за новый разбитый телефон и разодранный портфель, - уточнила нижегородка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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