«Стала бить головой об парту»: В Нижнем Новгороде учительницу обвинили в избиении школьника

«Совести нет, ума родители не дали»

Неоднозначная история приключилась в нижегородской школе № 117. Мать обвинила учителя в избиении ее ребенка. А все потому, что с уроков 15 января мальчик вернулся в синяках и разорванным рюкзаком.

- С каких пор в школах разрешено унижать детей и родителей? Школа 117 Сормовского района. Директор Феоктистова Т. А. покрывает учителя ИЗО Шагову Татьяну Михайловну, которая нанесла побои ребенку пятого класса, разбила новый телефон и разорвала портфель на глазах у всего класса. При этом не была наказана и продолжает работать с детьми, - написала мать пятиклассника Ольга Сенюкова в соцсетях.

Домой мальчик вернулся с синяками.Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородка рассказала, что инцидент произошел в первые дни после выхода сына с больничного. На уроке рисования педагог объявила: «Пишем тест!» Однако мальчик, пробывший дома два долгих месяца, отказался выполнять задание, сославшись на то, что пропустил почти четверть!

- Учитель настаивала, чтобы он писал. После того, как ребенок сказал, что писать не будет, учитель взяла его за шею и стала бить головой об парту. Затем пыталась вытащить его из-за стола, нанеся ушибы и ссадины, - рассказала родительница паблику «Типичный Нижний Новгород». - Побои мы зафиксировали в травмпункте, а вчера, к большому нашему горю, невролог поставил неутешительный диагноз - невротическое ситуационное обусловленное расстройство.

Школьник заявил, что учительница рисования порвала его рюкзак.Фото: СОЦСЕТИ

В качестве доказательств возмущенная мать опубликовала в сети видео, снятое одноклассниками ее сына на том самом уроке. Однако ни побоев, ни швыряния личных вещей учащегося на кадрах не видно. Разве что пару раз учительница дотронулась пальцем до макушки непослушного мальца.

- Пошли! Что же ты боишься? Совести нет, наглости вагон, ума родители не дали, - заявила педагог, обращаясь к пятикласснику. - Ты совсем уже больной, если никак не замолчишь даже. У тебя словесный понос закончится или нет? Родители всех учеников хотят, чтобы их дети учились и получали достойное образование. Почему каждый раз в пятом «д» находятся некоторые отщепенцы, которые мешают и срывают уроки? Почему другие родители не бьют тревогу?

Школьник заявил, что учительница рисования порвала его рюкзак.Фото: СОЦСЕТИ

«Хочу выплат за новый телефон»

Распространив информацию о якобы избиении своего чада несдержанной учительницей, мать надеялась, что реакция школы не заставит себя ждать, а общественность ополчится на педагога. Но вышло с точностью да наоборот. Пользователи социальных сетей принялись ругать родителей ученика, который, по их словам, неправильно ведет себя с учителем.

- Сто пудов ребенок сам спровоцировал. Специально. Остальные сняли. И вот вам избиение, - высказался Александр Холодов.

- Мальчик очень борзо себя ведет. Налицо недостаток воспитания! - считает Татьяна Чернышева.

- А то, что ученик переговаривается с учителем, это нормально, родители? Вы считаете, это достойное поведение? Если бы мой сын так себя повел, мне было стыдно! - добавила Елена Якушина.

В ходе разборок с учителем пострадал мобильный телефон.Фото: СОЦСЕТИ

Начитавшись отнюдь не лестных высказываний в свой адрес и адрес своего несовершеннолетнего ребенка, Ольга Сенюкова решила ответить всем разом. В паблике «Нижний Новгород [без цензуры]» женщина рассказала о семье и условиях, в которых воспитывается избитый пятиклассник.

- Моя семья абсолютно адекватная. Я педагог, наш папа управленец. У нас четверо детей. Этот мальчик на видео - хороший ученик, который закончил начальную школу без троек. Он спортсмен. Ходит в самбо на плавание и в школу английского языка, - поделилась нижегородка.

По ее словам, у сына нет проблем с другими учителями, по крайней мере, никто не жаловался. А то, что произошло 15 января, она называет не иначе, как бредом.

- Учитель неадекват. Ее выгнали с позором из нескольких школ, включая 82-й лицей. То, о чем я написала, не позор, а крик души о бездействии органов администрации, - заявила родительница. - Ребенок пришел домой с ушибами и ссадинами. О телефоне мальчик мечтал и нашел его 1 января под елкой, очень берег его. Портфель не был новым: купили в августе, как и всем детям страны. Почему чужой человек вообще может повреждать то, что ей не принадлежит?

Как Ольга Сенюкова рассказала «Комсомольской правде», добиваться справедливости в этой неоднозначной истории ей помогут полицейские. По крайней мере, она очень на это рассчитывает.

- Дело в полиции. Хочу, чтобы этого человека отстранили от педагогической деятельности. А также хочу выплат за новый разбитый телефон и разодранный портфель, - уточнила нижегородка.

Что касается самого мальчика, то он, по словам матери, уже пришел в себя после перепалки с учительницей. Сейчас ребенок ходит в школу, как и прежде.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» направила официальный запрос в городскую администрацию с просьбой прокомментировать инцидент в школе № 117. На момент публикации в муниципалитете лишь заявили, что будут разбираться в сложившейся ситуации.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области:

- Заявление поступило 15 января 2020 года в отдел полиции № 8 Управления МВД по Нижнему Новгороду. Отец учащегося школы № 117 обратился с жалобами на действия учителя. В настоящее время проводится проверка.