Начался сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести»

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:07:58+03:00

Изменить размер текста: A A

1 февраля 2020 года начался сбор подписей в поддержку присвоения Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести». Поддержать инициативу призвал губернатор региона Глеб Никитин.

«Меня часто спрашивали, не планируется ли присвоить Нижнему Новгороду звание по аналогии с «Городом воинской славы». И вот наконец у нас появилась такая возможность – в преддверии 75-летия Великой Победы появилось звание «Город трудовой славы» и я считаю, что Нижний Новгород его вполне достоин. Здесь, в тылу, ковалась наша Победа, отсюда на фронт уходили танки, самоходки, бронемашины. Именно в Горьком были построены 40% подлодок и почти четверть всех орудий», - подчеркнул Глеб Никитин.

Сейчас идет подготовка пакета документов, необходимых для присвоения звания, и подписи нижегородцев – одна из важных составляющих этого пакета. Поставить свою подпись может любой нижегородец старше 14 лет несколькими способами – в централизованном пункте по сбору подписей или на специальном сайте ЗаНижний.рф.

«Это не какая-то формальность, а искреннее проявление уважения к тем, кто выдержал эту войну, и дань исторической памяти», - рассказал Глеб Никитин.

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. Кстати, 3 февраля свои подписи в ДК «Красное Сормово» поставили 700 заводчан и жителей Сормовского района. Подписи помогали собирать 15 добровольцев Нижегородского отделения движения «Волонтеры Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU