Трое нижегородцев вышли в финал конкурса «Лидеры России-2020»

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:02:45+03:00

Финалистов от ПФО пригласят на суперфинал в Сочи

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1 и 2 февраля в Нижнем Новгороде проходил полуфинал конкурса «Лидеры России-2020» по Приволжскому федеральному округу. От Нижегородской области в полуфинал вышли 42 конкурсанта, такое же солидное представительство было и у Татарстана.

По результатам полуфинального этапа в финал, который состоится весной в Сочи, вышли три нижегородца - предприниматель из Нижнего Новгорода Евгений Пороховой, председатель комиссии по экономическим вопросам, бюджету, налогам и финансам Земского собрания Пильнинского района Роман Танчук, исполнительный директор ООО «Княгиня» Олег Чеботарев.

Как сообщает пресс-служба конкурса, от Приволжского федерального округа на финал отправятся 30 участников регионального этапа. Наиболее многочисленными станут «делегации» от Татарстана и Башкортостана. 7 финалистов представляют Республику Татарстан, 6 – Республику Башкортостан, 4 – Чувашскую Республику, по 2 представителя от Оренбургской, Самарской областей и Республики Мордовия, по 1 финалисту – от Пермского края, Саратовской, Пензенской областей и Республики Марий Эл.

Напомним, в этом году на конкурс поступило более 233 тысяч заявок из России и 68 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU