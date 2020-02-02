Нижегородские полицейские проверяют информацию о жестоком избиении собаки
Полицейские проверяют информацию о жестоком избиении собаки, опубликованную в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
В одной из групп «ВКонтакте» нижегородка опубликовала видео избиения животного и пояснила, что стала случайно свидетельницей инцидента.
-Я шла в магазин, вижу такую картину: мужчина лет 40, бьет, пинает и хлестает собаку палкой. Собака, судя по её внешнему виду, была домашняя, ухоженная, крупной породы. Вся морда была в крови. Собака лежала, дергалась и скулила. Мне очень жаль, что я не смогла помочь этой собаке, так как была одна, - пояснила автор публикации и призвала людей не быть жестокими.
В полиции сообщили, что по факту противоправных действий неизвестного мужчины в отношении собаки, организована проверка.
Нижегородка стала свидетелем жестокого избиения собаки и сняла все на видео.Фидео: Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ
ИСТОЧНИК KP.RU