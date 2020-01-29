На реконструкцию исторического центра в Арзамасе будет потрачено 450 млн рублей

29 Янв. 2020 2020-01-29T18:10:40+03:00

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В рамках программы будут отремонтированы и благоустроены Соборная площадь, Гостиный ряд и улица Карла Маркса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

В настоящее время начинается разработка концепции благоустройства улицы Карла Маркса. Как сообщает источник, проект делает АНО “Институт развития городской среды”. Особое внимание уделяется обустройству мест отдыха и повышению безопасности пешеходов.

«Концепция предусматривает детальное преображение территории – от благоустройства ливневки до установки современных светильников и элементов навигации», - сообщается в пресс-релизе.

Первое общественное обсуждение проекта благоустройства запланировано на весну этого года, в течение года подрядчик выполнит проект, и уже в следующем году начнется работа по реконструкции исторического центра Арзамаса.

Напомним что Арзамас в течение ближайших двух лет получит денежные средства на реставрацию трех объектов культурного наследия. 1,26 млрд рублей будет выделено на в рамках развития туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров".

Важность развития кластера отметил глава региона Глеб Никитин. Губернатор подчеркнул, что благоустройство исторических территорий положительно сказывается не только на развитии туризма, но и создает комфортную среду для местных жителей.

«Арзамас не только сам по себе представляет огромный интерес для посещения, но и является важным транспортным узлом. В рамках развития кластера на юге региона планируется не только благоустройство, но и масштабное дорожное строительство», – добавил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU