2020-01-29T16:37:36+03:00
Общество

Судьба треснувшего здания школы в Нижегородской области решится в феврале

Промежуточные результаты геологических изысканий отправлены экспертам
Елена ЛАЗАРЕВА
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Судьба здания решится в феврале. ФОТО: пресс-служба администрации ДзержинскаСудьба здания решится в феврале. ФОТО: пресс-служба администрации Дзержинска
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Напомним, в ноябре прошлого года на здании школы №35 в Дзержинске были обнаружены трещины, хорошо видимые как снаружи, так и внутри школы. Учеников эвакуировали, а с 28 ноября 300 школьников перевели в школу №24. Для младшеклассников, которым достаточно далеко добираться до новой школы, организовали доставку школьными автобусами.

В треснувшем здании начались работы по укреплению строительных конструкций, параллельно проводились геологические и геодезические изыскания.

Сегодня пресс-служба администрации Дзержинска со ссылкой на директора департамента образования Ольгу Палееву, сообщила, что промежуточные итоги изысканий уже получены и переданы экспертам. Компания «Белая река», которая в соответствии с договором изучала строительные конструкции школы в прошлом году, проведет расчеты и даст окончательное заключение по зданию школы.

Окончательные результаты проверки, по словам Ольги Палеевой, будут готовы примерно через 10 дней. После этого муниципальные власти примут решение о дальнейшей работе школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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