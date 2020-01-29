Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитоспособность Нижегородской области
По мнению экспертов, Нижегородская область характеризуется высоким уровнем бюджетной обеспеченности с долей собственных доходов бюджета региона на уровне 82%. При этом доходы крупнейших налогоплательщиков не превысили 10%, следовательно, бюджетные риски можно оценить как низкие.
Для капрасходов в бюджете за последние три года составила в среднем 6%, что эксперты оценили как «умеренно позитивную гибкость» расходной части бюджета.
Из отрицательных моментов эксперты отметили динамику численности населения. Из положительных - высокий уровень ВРП, рост средней заработной платы и низкий уровень безработицы.
По оценке рейтингового агенства, уровень долговой нагрузки Нижегородской области умеренно низкий. Агентство особо отметило высоко концентрированную структуру регионального долга – около 60% приходится на облигации.
ИСТОЧНИК KP.RU