11 новых машин пополнили автопарк скорой помощи Нижегородской области

28 Янв. 2020 2020-01-28T23:53:07+03:00

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Автопарк скорой помощи Нижегородской области пополнился 11 новыми машинами – ключи от них были вручены главным врачам центральных районных больниц во вторник, 28 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, за последние годы региону удалось заметно обновить автопарк скорой медицинской помощи. Так, например, только за 2018-2019 годы было приобретено более восьмидесяти новых автомобиля.

- Мы непременно продолжим обновление парка, ведь от качества работы «скорой» зависит очень многое, - отметил Глеб Никитин. - Работа ведется как в рамках нацпроекта «Здравоохранение», так и за счет региональных программ.

Новенькие машины отправились в несколько центральных районных больниц, а также в больницу скорой помощи в Дзержинске и две больницы в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU