Льготным лизингом смогут воспользоваться нижегородские предприниматели

27 Янв. 2020 2020-01-27T20:39:24+03:00

Около 10 млрд руб. выделено региональным лизинговым компаниям на поддержку малого и среднего бизнеса

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Льготным лизингом на сумму до 200 млн руб. смогут воспользоваться нижегородские предприниматели в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам губернатора, 9,95 млрд руб выделено из федерального бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса в 2020 году региональным лизинговым компаниям (РЛК) Корпорации МСП. Всего в России четыре таких компании: «АО «РЛК Республики Татарстан», АО «РЛК Республики Башкортостан», АО «РЛК Республики Саха (Якутия)», АО «РЛК Ярославской области».

«Предприниматели часто называют лизинг одной из самых нужных мер финансовой поддержки. Щадящие процентные ставки позволяют обновить оборудование, модернизировать производство, что приводит к увеличению конкурентоспособности продукции, объемов производства, созданию новых рабочих мест и росту заработной платы сотрудников, - отметил Глеб Никитин. – Нижегородцы могут воспользоваться услугами любой из 4 региональных лизинговых компаний, подать заявку на получение поддержки, обратившись в региональный минпром».

ИСТОЧНИК KP.RU