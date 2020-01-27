Единый Урок памяти прошел во всех школах Нижегородской области
Символ акции — 125-граммовый кусочек «блокадного» хлеба, минимальная суточная норма выдачи зимой 1941-1942 гг в блокадном Ленинграде.
Акция «Блокадный хлеб» проводится по всей стране, в регионе она стартовала в день рождения Тани Савичевой. В этом году ей могло бы исполниться 90 лет, но судьба ее сложилась трагически — она умерла в 14 лет.
«Таня Савичева, память о которой бережно хранят в Шатках — это не только символ блокадного города. Это еще и та ниточка, которая связывает Горький и Ленинград, Нижний Новгород и Санкт-Петербург», - отметил губернатор региона Глеб Никитин.
Глава региона подчеркнул важность сохранения в памяти будущих поколений этой тяжелой героической страницы российской истории.
27 января 2020 года, в День воинской славы России, отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
ИСТОЧНИК KP.RU