Единый Урок памяти прошел во всех школах Нижегородской области

27 Янв. 2020 2020-01-27T20:20:18+03:00

В рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» мероприятия также проходят в учреждениях допобразования, ДК и дворцах творчества

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Символ акции — 125-граммовый кусочек «блокадного» хлеба, минимальная суточная норма выдачи зимой 1941-1942 гг в блокадном Ленинграде.

Акция «Блокадный хлеб» проводится по всей стране, в регионе она стартовала в день рождения Тани Савичевой. В этом году ей могло бы исполниться 90 лет, но судьба ее сложилась трагически — она умерла в 14 лет.

«Таня Савичева, память о которой бережно хранят в Шатках — это не только символ блокадного города. Это еще и та ниточка, которая связывает Горький и Ленинград, Нижний Новгород и Санкт-Петербург», - отметил губернатор региона Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул важность сохранения в памяти будущих поколений этой тяжелой героической страницы российской истории.

27 января 2020 года, в День воинской славы России, отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

ИСТОЧНИК KP.RU