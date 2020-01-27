2020-01-27T19:24:53+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде стартовала акция «Письмо Победы»

Одними из первых письма отправили учащиеся колледжа малого бизнеса
Елена ЛАЗАРЕВА
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В День освобождения Ленинграда от фашистской блокады для учащихся Нижегородского колледжа малого бизнеса прошла акция «Письмо Победы». Организатором акции выступает Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Сегодня в колледже состоялась встреча с участником Великой Отечественной войны, Заслуженным ветераном Нижегородской области Александром Васильевичем Волковым, который рассказал ребятам о своем участии в Берлинской операции, в освобождении Праги и Украины.

Затем более ста ребят написали на специальных бланках поздравления с приближающимися праздниками - Днем защитника Отечества и Международным женским днем, а также искренние слова благодарности в адрес нижегородских ветеранов Великой Отечественной войны. Письма вручат ветеранам волонтеры лично.

Акция продлится до 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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