В Нижнем Новгороде стартовала акция «Письмо Победы»
В День освобождения Ленинграда от фашистской блокады для учащихся Нижегородского колледжа малого бизнеса прошла акция «Письмо Победы». Организатором акции выступает Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
Сегодня в колледже состоялась встреча с участником Великой Отечественной войны, Заслуженным ветераном Нижегородской области Александром Васильевичем Волковым, который рассказал ребятам о своем участии в Берлинской операции, в освобождении Праги и Украины.
Затем более ста ребят написали на специальных бланках поздравления с приближающимися праздниками - Днем защитника Отечества и Международным женским днем, а также искренние слова благодарности в адрес нижегородских ветеранов Великой Отечественной войны. Письма вручат ветеранам волонтеры лично.
Акция продлится до 8 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU