Глеб Никитин: «Нюта Федермессер возглавит региональную рабочую группу по защите прав уязвимых категорий граждан»

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:57:54+03:00

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27 января 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и Нюта Федермессер провели совещание по реформированию системы долговременного ухода. Напомним, Нюта Федермессер, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», недавно стала помощником главы региона.

«В результате выводов, сделанных по итогам работы Нюты и ее коллег в Нижегородской области, было принято решение не только о разработке нового проекта, но и о реформировании системы в целом. Мы договорились, что Нюта уже внутри правительства региона будет заниматься проектным управлением, и, по сути, возглавит группу по реформированию системы долговременного ухода и защиты прав уязвимых категорий граждан в целом», - сказал Глеб Никитин.

По мнению губернатора, опыт Нижегородской области можно будет внедрить в других регионах.

«Опыта реформирования системы жизнеустройства людей с ментальной инвалидностью нет ни у кого в стране. Нужны новые формы. Нижнему Новгороду не привыкать быть первым в чем-то. Неслучайно именно здесь первыми заговорили о том, чтобы полностью изменить систему помощи не только людям, которые могут жить самостоятельно, но и тем, кто всегда останется на попечении государства», - сказала Нюта Федермессер.

ИСТОЧНИК KP.RU