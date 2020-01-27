2020-01-27T15:39:28+03:00
Общество

Нижегородцы начали подавать заявки на получение премии Нижнего Новгорода

Наибольшей популярностью у соискателей пользуются номинации "Образование" и "Культура"
Елена ЛАЗАРЕВА
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С 13 января в Нижнем Новгороде начала работать горячая линия по вопросам присуждения премии Нижнего Новгорода – высшей награды областного центра. За две недели на горячую линию поступило 57 звонков, сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент социальных проектов и коммуникаций.

Звонившие в основном интересовались оформлением документов, сроками подачи заявок и соответствием своих работ конкурсным требованиям.

«Наиболее популярными номинациями среди претендентов на соискание премии города на данный момент являются «Образование, наука и инновации» и «Культура и искусство». По ним уже начали поступать первые заявки в секретариат», - сообщает источник.

Напомним, срок подачи заявок – до 13 февраля. После этой даты все заявки соискателей будут переданы экспертам.

Для участия в конкурсе документы необходимо принести в департамент социальных проектов и коммуникаций (ул. Суетинская, 1а, 5 этаж, телефон для справок 430-70-27).

На конкурс принимаются только проекты, уже реализованные в 2018-2019 года, идеи и концепции к участию не принимаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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