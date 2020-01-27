Игрок нижегородского «Старта» стал чемпионом мира среди юниоров

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:04:09+03:00

В Хельсинки завершился чемпионат мира по хоккею с мячом

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Сборная России стала чемпионом мира среди команд, в которых играют спортсмены 2001 года рождения. В составе российской сборной выступал игрок нижегородского «Старта» Сергей Даданов. Одним из помощников главного тренера также стал бывший игрок «Старта» Игорь Коноплев.

В финале российская сборная одержала труднейшую победу над сборной Швеции в дополнительное время – 3:2. Россияне вели после первого тайма – 2:0, но во втором пропустили два безответных мяча и игра перешла в овертайм. В дополнительное время россияне активной игрой заставили шведов сфолить и реализовали победный пенальти.

Сергей Даданов играл в финале на позиции бортового полузащитника. В «русский хоккей» (с мячом) он перешел по примеру своих братьев. Первым его тренером был Александр Вихарев, который сейчас тренирует «Старт-2».

ИСТОЧНИК KP.RU