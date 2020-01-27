Нижегородка пыталась заразить своего молодого человека ВИЧ-инфекцией

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:02:54+03:00

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В Спасском районе девушка встречалась с мужчинами, зная о положительном диагнозе ВИЧ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным источника, примерно неделю назад в полицию заявил молодой человек. Он сообщил, что в декабре познакомился с девушкой, которая не сообщила ему о своем диагнозе. Парень сам узнал о болезни девушки примерно через месяц после того, как они начали встречаться.

Он обратился в больницу и сдал анализы на ВИЧ, результат которых оказался отрицательным.

В ходе опроса девушка подтвердила, что знала о своем заболевании, но молодому человеку ничего не сказала. К слову, два года назад ее уже привлекали к уголовной ответственности за подобное же преступление - «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией» (ч.1 статья 122 УК РФ). Тогда по приговору суда она отправилась на два года в колонию-поселение.

На девушку вновь заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU