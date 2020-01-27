Правительство области проводит бесплатные консультации для нижегородцев

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:02:51+03:00

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18 февраля с 14.00 в приемной губернатора и правительства Нижегородской области с нижегородцами встретится заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области Сергей Морозов. Желающим записаться на прием необходимо обратиться в приемную граждан по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет № 22 и предоставить копии документов (если такие есть) по вопросу, который вы хотите задать. При себе обязательно иметь паспорт. Запись заканчивается за пять рабочих дней до приема.

20 февраля 2020 года представители министерства социальной политики Нижегородской области и государственно-правового департамента проведут бесплатные консультации для пенсионеров региона и нижегородцев, относящихся к льготным категориям граждан. Консультация начинается в 10.00.

Попасть на прием можно по предварительной записи, прием заявок заканчивается за три дня до проведения консультации. Запись проводится в будние дни с 9.00 до 18.00, в пятницу — до 17.00 по адресу: г. Н. Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 22. Также записаться можно по телефонам: (831) 439−04−98, 430−96−39.

ИСТОЧНИК KP.RU