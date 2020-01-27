2020-01-27T13:02:51+03:00
Общество

Правительство области проводит бесплатные консультации для нижегородцев

Записаться на прием можно по телефону или лично
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

18 февраля с 14.00 в приемной губернатора и правительства Нижегородской области с нижегородцами встретится заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области Сергей Морозов. Желающим записаться на прием необходимо обратиться в приемную граждан по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет № 22 и предоставить копии документов (если такие есть) по вопросу, который вы хотите задать. При себе обязательно иметь паспорт. Запись заканчивается за пять рабочих дней до приема.

20 февраля 2020 года представители министерства социальной политики Нижегородской области и государственно-правового департамента проведут бесплатные консультации для пенсионеров региона и нижегородцев, относящихся к льготным категориям граждан. Консультация начинается в 10.00.

Попасть на прием можно по предварительной записи, прием заявок заканчивается за три дня до проведения консультации. Запись проводится в будние дни с 9.00 до 18.00, в пятницу — до 17.00 по адресу: г. Н. Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 22. Также записаться можно по телефонам: (831) 439−04−98, 430−96−39.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородка пыталась заразить своего молодого человека ВИЧ-инфекцией
Правительство области проводит бесплатные консультации для нижегородцев
Не банный день: жители Нижегородской области собирают подписи против закрытия бани
«Нижний Новгород» не смог добыть победу в матче с ЦСКА
В Нижегородской области незаконно ставили камеры видеофиксации нарушений ПДД
«Металлург» прервал победную серию нижегородских хоккеистов
В Нижегородскую область пришли зимние морозы и снегопады
Автосервис и пилорама загорелись в Нижнем Новгороде
Урок памяти пройдет во всех школах Нижегородской области 27 января
Вместо гостиницы возле набережной Федоровского построят диагностический центр
Дни открытых дверей для граждан старше 50 лет состоятся в центрах занятости в Нижегородской области
Нижегородская область впервые начала экспортировать пиво
Нижегородский Гостехнадзор проведет рейд в Сергачском районе
В России будет создан цифровой банк данных «Лица Победы»
В Нижегородской области улучшат жилищные условия студентов
В Нижегородской области скончался президент регионального Союза конькобежного спорта Юрий Круглов
За движением автобусов А-58 можно следить в интернете