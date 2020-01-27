2020-01-27T12:12:58+03:00
Общество

Не банный день: жители Нижегородской области собирают подписи против закрытия бани

Кстовчане планируют дойти до федеральных властей, но отстоять муниципальную баню
Елена ЛАЗАРЕВА
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Муниципальная баня для многих посетителей стала своего рода клубом по интересам. ФОТО: соцсетиМуниципальная баня для многих посетителей стала своего рода клубом по интересам. ФОТО: соцсети
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Жителям Кстова стало известно о планах администрации района закрыть и демонтировать здание муниципальной бани на улице Чванова. Кампания против закрытия стартовала в социальных сетях города. Пользователи отмечают, что совсем недавно в городе открылась частная баня, и закрытие муниципальной, которая находится в аварийном состоянии, пришлось как нельзя "вовремя".

«Лучше б отремонтировали эту баню», - пишет Денис Иванов. Татьяна Бабушкина утверждает,что сама лично в эту баню не ходит, но знает людей, для которых она – что-то вроде клуба по интересам. В основном это пожилые люди, которые ходят не только помыться, но и пообщаться.

Сейчас кстовчане собирают подписи под обращением к депутату Государственной думы. И надеются, что на проблему обратят внимание областные власти и лично губернатор Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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