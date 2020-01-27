«Нижний Новгород» не смог добыть победу в матче с ЦСКА

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:20:50+03:00

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В первой четверти баскетболисты ЦСКА, несмотря на изрядно поредевший из-за травм состав игроков, менее всего выглядели «мальчиками для битья». За всю четверть нижегородцам ни разу не удалось вырваться в вперед. Итог — 21:29 в пользу ЦСКА.

В начале второй четверти отрыв стал угрожающим - 29:40. После такого «холодного душа» нижегородцы выдали феерический отрезок, сократив отрыв до 5 очков — 37:42. После тайм-аута, взятого тренером ЦСКА, нижегородцы и вовсе сравняли счет — 46:46, а потом и впервые за игру вырвались вперед — 50:48. впрочем, на перерыв лидерами все же ушли гости — 50:53.

Третья четверть не стала утешительной для болельщиков «Нижнего Новгорода» - 65:78. А в четвертой вновь забрезжила надежда, когда нижегородцы выдали очередной красивый и результативный отрезок — 11:2. Но увы — Фортуна в этот воскресный вечер оказалась не на стороне нижегородцев. Матч против одного из лидеров сезона завершился со счетом 84:93.

ИСТОЧНИК KP.RU