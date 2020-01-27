«Металлург» прервал победную серию нижегородских хоккеистов

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:37:45+03:00

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В матче с магнитогорским "Металлургом" хоккеисты "Торпедо" могли бы одержать четвертую победу подряд, но увы — не удалось. Уже первый период матча закончился не в пользу нижегородской команды, гости повели в счете с весомым преимуществом в две шайбы — 0:2.

В начале второго периода торпедовцы попытались восстановить баланс, и на какой-то отрезок времени им это даже удалось. Забив гол, нижегородцы ушли на перерыв с минимальным отставанием в счете — 1:2.

Который, впрочем, сохранялся всего 28 секунд третьего периода. На 28 секунду нападающий «Металлурга» восстановил преимущество своего клуба в две шайбы. Нижегородцы сделали все возможное, чтобы «догнать и перегнать», но в этот вечер спортивная удача была не на их стороне. Окончательный счет матча — 1:3 в пользу гостей из Магнитогорска.

С тем большей надеждой болельщики ждали победы от торпедовцев в выездном матче в Санкт-Петербурге. Нижегородцам предстояло встретится с одним из лидеров чемпионата, питерским «СКА».

К концу второго периода счет был в пользу хозяев площадки — на четыре забитые шайбы «СКА» нижегородцы ответили только одним голом. В третьей четверти торпедовцам удалось собраться и забить две безответные шайбы. Возможно, в ворота влетела бы и третья, но время матча, увы, не резиновое.

Следующую домашнюю игру «Торпедо» проведет 1 февраля с череповецкой «Северсталью». Соперник не самый опасный, но расслабляться все-таки не стоит.

Ждем победы!

ИСТОЧНИК KP.RU