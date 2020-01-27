2020-01-27T08:52:30+03:00
Общество

В Нижегородскую область пришли зимние морозы и снегопады

Правда, не надолго — уже в среду ожидается повышение температуры до 0 градусов.
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -5 градусов, в течение дня температура будет снижаться и уже к позднему вечеру столбики термометров опустятся до -11 градусов. Ночью мороз достигнет -14 градусов.

В середине дня синоптики прогнозируют пасмурную погоду, солнце вероятно только днем — с полудня до 15.00. Также днем возможен снег.

Ветер северо-западный, 7-8 метров в секунду. Возможны порывы до 16 метров в секунду. К вечеру, по прогнозам синоптиков, ветер стихнет, до 2-6 метров в секунду.

В течение дня будет расти атмосферное давление, от 746 до 756 мм ртутного столба. Влажность — 77-81%.

Сильные — по меркам этой зимы — морозы ожидаются и во вторник, от -8 до -14 градусов. В течение всей недели эксперты прогнозируют сильный ветер — 9-12 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет недельного максимума во вторник — 758 мм ртутного столба, а затем начнет неуклонно падать и к воскресенью опустится до 738 мм ртутного столба.

Температура же, наоборот, начнет повышаться, в среду и четверг еще возможны небольшие морозы до -4 градусов, а к выходным в область снова «придет ноль». Снег вероятен в течение всей недели, а вот солнце заглянет в регион только в воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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