Урок памяти пройдет во всех школах Нижегородской области 27 января

26 Янв. 2020 2020-01-26T17:47:48+03:00

Мероприятие будет приурочено к Дню освобождения Ленинграда от фашистов

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Единый Урок памяти в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» состоится во всех школах Нижегородской области в понедельник, 27 января 2020 года. Кроме того, мероприятия пройдут также в учреждениях дополнительного образования, домах культуры и творчества. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Главным символом Всероссийской акции стал кусочек хлеба весом в 125 граммов – такой же, как выдавали зимой 1941-1942 года в блокадном Ленинграде. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается 27 января, в День воинской славы России.

Как ранее отмечал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, наш регион внес значительный вклад в дело Победы, причем с историей блокадного Ленинграда у нас особая связь.

- В этом году необходимо сделать особый акцент на изучении этого аспекта Великой Отечественной войны, - подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU