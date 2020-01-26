Урок памяти пройдет во всех школах Нижегородской области 27 января
Единый Урок памяти в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» состоится во всех школах Нижегородской области в понедельник, 27 января 2020 года. Кроме того, мероприятия пройдут также в учреждениях дополнительного образования, домах культуры и творчества. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Главным символом Всероссийской акции стал кусочек хлеба весом в 125 граммов – такой же, как выдавали зимой 1941-1942 года в блокадном Ленинграде. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается 27 января, в День воинской славы России.
Как ранее отмечал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, наш регион внес значительный вклад в дело Победы, причем с историей блокадного Ленинграда у нас особая связь.
- В этом году необходимо сделать особый акцент на изучении этого аспекта Великой Отечественной войны, - подчеркнул Глеб Никитин.
ИСТОЧНИК KP.RU