Вместо гостиницы возле набережной Федоровского построят диагностический центр

26 Янв. 2020 2020-01-26T15:43:49+03:00

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Вместо гостиничного центра в виде особняка, который должен был появиться рядом с набережной Федоровского в Нижнем Новгороде, планируется построить диагностический центр. Такое решение было принято в ходе заседания Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 24 января 2020 года.

Компания «РСА-НН Групп» планирует достроить объект по адресу переулок Вахитова, 13, сообщает НИА – Нижний Новгород. Ранее там планировалось строительство шестиэтажной гостиницы «Ильинская слобода». Земельный совет одобрил передачу участка компании в аренду при условии освобождения от прав третьих лиц и соблюдения охранной зоны Ильинской церкви. Кроме того, на параметры диагностического центра может повлиять редевелопмент улицы Ильинской.

Предполагаемый объем инвестиций на строительство диагностического центра составляет 120,4 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU