Нижегородская область впервые начала экспортировать пиво

26 Янв. 2020 2020-01-26T10:46:08+03:00

В 2019 году нижегородское пиво поставлялось в Беларусь, Украину, Казахстан, Монголию, Армению, Киргизию и Таджикистан

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В 2019 году нижегородские предприятия впервые за всю историю региона начали экспортировать пиво – продукция поставлялась в Беларусь, Украину, Казахстан, Монголию, Армению, Киргизию и Таджикистан. Об этом со ссылкой на региональный минсельхоз сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, продукцию АПК сейчас экспортируют уже 50 предприятий – на 25% больше, чем в начале 2019 года. Больше всего экспортируется масложировой продукции. Кроме того, регион экспортирует картофель, макароны, мороженое, яйца и прочие товары.

- В 2020 году будут организованы международные бизнес-миссии с целью заключения новых экспортных контрактов, при этом часть расходов возьмет на себя государство, - добавил Евгений Люлин.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», в рамках которого планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с 4 миллиардов долларов в 2018 году до как минимум 5,2 миллиардов долларов в 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU