2020-01-25T17:42:17+03:00
Общество

В России будет создан цифровой банк данных «Лица Победы»

Данные о своих родственниках, боровшихся с фашизмом, могут внести все желающие
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В России будет создан цифровой банк данных «Лица победы», в который все желающие могут внести данные о своих родственниках, боровшихся с фашизмом. Об этом сообщили в региональном отделении Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы».

- «Лица Победы» - это цифровой банк данных, фотографий и личных историй миллионов людей, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с нацизмом, - говорится в сообщении отделения. - Уникальный программно-технологический комплекс для сбора, обработки и хранения информации создается на базе главного военно-исторического музея страны - московского Музея Победы. Главной целью проекта является увековечивание памяти обо всех, кто внес личный вклад в Великую Победу.

По данным создателей проекта, в отличие от обычного архива, в музее будет создана масштабная мультимедийная экспозиция «Лица Победы». Интерактивный доступ к базе данных проекта смогут получить все желающие.

- Чтобы внести информацию о своих родственниках, необходима фотография или ее электронная копия, годы жизни человека и информация о том, чем занимался он в годы войны, - говорится в сообщении.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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