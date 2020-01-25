2020-01-25T14:36:59+03:00
Общество

За движением автобусов А-58 можно следить в интернете

Информация об этом маршруте размещена на сайте ЕДС Нижнего Новгорода
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Движение автобусов по маршруту А-58 с 24 января можно отследить в интернете. Сделать это можно на сайтах Единой диспетчерской службы Нижнего Новгорода и на сайте «Время Автобуса». Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

- На этих сервисах можно следить за передвижением всего городского общественного транспорта on-line, - напомнили в департаменте транспорта. - Кроме того, нами направлена заявка в компанию Яндекс для включения маршрута в сервис Яндекс Транспорт Нижний Новгород.

Напомним, по просьбам нижегородцев с 24 января был возобновлен маршрут А-58. На маршруте работает 12 автобусов большого класса. Интервал между автобусами в часы пик составляет 15 минут. Данный маршрут компенсирует ранее отмененный Т-98 на участках от улицы Космической до площади Лядова и от площади Свободы до площади Сенной.

Ранее стало известно, что глава Нижнего Новгорода Владимир Панов начал регулярно проверять работу муниципального общественного транспорта. Для этого по утрам он добирается до Кремля из разных районов города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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