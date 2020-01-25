Куриные яйца, свежая рыба и капуста подешевели в Нижегородской области

25 Янв. 2020 2020-01-25T12:10:57+03:00

Одновременно с этим цены снизились на куриное мясо, яблоки и сахар

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В Нижегородской области за последнюю неделю подешевели куриные яйца, свежемороженная рыба и капуста. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

- По данным службы статистики за период с 13 по 20 января в Нижегородской области цены на куриные яйца снизились на 3,8%, на свежемороженную рыбу – на 3,9%, на капусту – на 1,4%, - говорится в сообщении регионального министерства экономического развития. – Кроме того, в этот же период снизились средние цены на куриное мясо, яблоки и сахар.

Напомним, стоимость условного продуктового набора в Нижегородской области на 6,5% меньше среднероссийских показателей. Такие данные были озвучены Росстатом.

- Очевидно, что сезонным бывает не только снижение, но и рост. Очень прошу коллег из УФАС продолжать держать «руку на пульсе», - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU