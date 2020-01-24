2020-01-24T22:20:20+03:00
Общество

Глеб Никитин напомнил о персональной ответственности глав муниципалитетов за уборку улиц

Глава региона потребовал уделить особое внимание уборке улиц в выходные
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин снова напомнил главам муниципалитетов о том, что они несут личную ответственность за своевременную уборку улиц и дворов от снега и льда. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Люди не должны испытывать неудобства во время ходьбы по дорогам и тротуарам даже во время «температурных качелей». Уборке в эти выходные требуется уделить особое внимание. Если где-то эта работа не налажена должным образом, то главы обязаны контролировать ее в ручном режиме, - подчеркнул Глеб Никитин, добавив, что главам муниципалитетов следует оперативно реагировать на все поступающие сигналы и заниматься не отчетами, а реальной работой.

Глеб Никитин отметил также, что выходные дни не должны служить оправданием для менее интенсивной работы коммунальных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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