2020-01-24T17:32:11+03:00
Общество

Нижегородское "Торпедо" принимает грозного соперника

Нижегородцы проведут домашний матч с магнитогорским «Металлургом»
Елена ЛАЗАРЕВА
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Игра должна стать зрелищной и результативной. ФОТО с официального сайта ХК "Торпедо"Игра должна стать зрелищной и результативной. ФОТО с официального сайта ХК "Торпедо"
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Регулярный чемпионат КХЛ вступает в финальную стадию, и болельщики вполне могут рассчитывать на яркие и зрелищные матчи, в которых имя победителя нельзя назвать до финальной сирены. Нижегородцы уже провели матчи с «Динамо» и «Локомотивом», впереди – сражения с петербургским СКА, ЦСКА, все теми же «Локомотивом» и «Динамо». Одной из самых интересных обещает стать игра с магнитогорским «Металлургом», которая состоится состоится сегодня вечером.

Пусть никого не обманывает место, которое занимает магнитогорский клуб почти внизу турнирной таблицы. Слишком многое хоккеисты упустили на старте сезона и с тем большим упорством и азартом сейчас наверстывают упущенное, не желая отдавать ни одного очка соперникам - каждое для них на вес золота.

Предыдущая встреча «Торпедо» и «Металлурга» закончилась победой нижегородцев. Но какой победой! Сначала соперники оформили результативную ничью в основное время, а затем обменялись серией буллитов. Реваншистские настроения "Металлурга" должны добавить игре остроты и зрелищности!

ИСТОЧНИК KP.RU

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