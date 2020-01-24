В Нижегородском университете им. Лобачевского презентуют профессии будущего
Завтра, 25 января, в «Точке кипения» ННГУ им. Лобачевского состоится конференция «Профессии будущего». Спикеры расскажут о профессиях будущего и объяснят, какие навыки нужны для их получения.
В ходе конференции эксперты университета проведут бесплатное тестирование для школьников младшего и среднего возраста, которое поможет ребятам определится с наиболее подходящими для них профессиями и в дальнейшем обратить внимание на развитие именно тех личностных качеств, которые необходимы для их освоения.
В качестве спикеров и экспертов выступят люди, которые уже добились успеха в выбранном деле: хореограф, директор танцевального светового Шоу, директор школы танцев Karri Toya, ведущий, азотное шоу, актёр, режиссёр, сам себе театр Константин Кибардин, проектный менеджер по виртуальной реальности Анастасия Скосырева.
В программе – азотное шоу, виртуальная реальность, световое танцевальное шоу.
Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке. Участие бесплатное.
Мероприятие начнется в 11-00 по адресу: ул.Ульянова, 10б, «Точка кипения ННГУ им. Н.И.Лобачевского».
ИСТОЧНИК KP.RU