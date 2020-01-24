БК «Нижний Новгород» принимает чемпионов на домашней площадке

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:38:28+03:00

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В воскресенье, 26 января, баскетболисты на своей площадке сыграют с участником Евролиги, одной из самых сильных европейских команд – ЦСКА (Москва). Встреча начнется в КРК «Нагорный» на проспекте Гагарина в 14:45.

На данный момент баскетболисты нижегородской команды занимают десятое место в турнире с пятью победами и восемью поражениями. В Единой Лиге ВТБ «Нижний Новгород» в наступившем году сыграл уже дважды, оба матча прошли на площадке соперников и завершились не в пользу нижегородцев.

У соперников БК «НН» - 11 побед и четыре поражения, и на данный момент они занимают вторую строчку в турнирной таблице. Последние пять матчей с учетом всех турниров москвичи завершили в свою пользу.

К слову, в составе московской команды сейчас выступает бывший капитан «Нижнего Новгорода» Семен Антонов, что, безусловно, добавляет матчу остроты.

Кроме интересной игры, зрителей ожидает традиционное развлекательное шоу, конкурсы и призы от организаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU