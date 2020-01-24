2020-01-24T15:15:49+03:00
Общество

В Нижегородской области сотрудника ДПС будут судить за взятку в 1000 рублей

О факте коррупции заявил водитель
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Семеновском районе завершено расследование уголовного дело по обвинению сотрудника дорожно-патрульной службы в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области.

Как выяснили следователи, в мае прошлого года на пункте весового контроля водитель фуры, зная, что вес машины превышает допустимое значение, передал инспектору ИДПС денежные средства в размере 1000 рублей, вложенные в сигаретную пачку.

Затем, закрыв регистрационные номера, проехал рамку. Передача «пачки сигарет» состоялась вечером, а уже днем водитель сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Обвиняемый свою вину не признал, из органов внутренних дел уволен. Дело по статье 291.2 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, за незаконное бездействие) передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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