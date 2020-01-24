В Нижегородской области сотрудника ДПС будут судить за взятку в 1000 рублей
В Семеновском районе завершено расследование уголовного дело по обвинению сотрудника дорожно-патрульной службы в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области.
Как выяснили следователи, в мае прошлого года на пункте весового контроля водитель фуры, зная, что вес машины превышает допустимое значение, передал инспектору ИДПС денежные средства в размере 1000 рублей, вложенные в сигаретную пачку.
Затем, закрыв регистрационные номера, проехал рамку. Передача «пачки сигарет» состоялась вечером, а уже днем водитель сообщил о случившемся в правоохранительные органы.
Обвиняемый свою вину не признал, из органов внутренних дел уволен. Дело по статье 291.2 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, за незаконное бездействие) передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU