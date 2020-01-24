2020-01-24T14:26:20+03:00
Общество

На развитие экспорта АПК Нижегородская область планирует привлечь полмиллиарда рублей

Предприятия-экспортеры смогут получить кредиты на льготных условиях
Елена ЛАЗАРЕВА
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Нижегородская область планирует привлечь 500 миллионов рублей на развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Льготные кредитные средства планируется получить в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«Предприятия-экспортеры смогут получить кредиты на льготных условиях – процентные ставки будут субсидироваться государством. Для этого предприятиям нужно заключить соглашение о повышении конкурентоспособности с министерством сельского хозяйства Российской Федерации и региональным минсельхозом», - пояснил глава региона Глеб Никитин.

На данный момент федеральный минсельхоз начал принимать документы от агропроизводителей для заключения соглашений о льготном кредитовании.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области более 50 сельхозпроизводителей поставляют продукцию на экспорт в страны Европы и Азии. За 11 месяцев прошлого года объем экспорта вырос более чем на 12%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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