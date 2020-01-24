Нижегородскую усадьбу Кабачинского выставили на продажу

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:02:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Две усадьбы в историческом центре Нижнего Новгорода – на Верхне-Волжской набережной – выставлены на продажу. Объявление о продаже появилось на сайте avito.ru. Одна старинная усадьба когда-то принадлежала инженеру-механику Н.В. Кабачинскому. Вторая - О.Н. Каменской. Оба дома находятся в самом центре областной столицы, в пяти минутах ходьбы от Кремля.

Пользователь, разместивший объявление, предлагает использовать здания под офис или небольшое коммерческое предприятие, например, гостиницу или медицинский центр.

Усадьбы соседствуют друг с другом и обе являются памятниками. Усадьба Кабачинского внесена в реестр объектов культурного наследия региона, а дом, когда-то принадлежавший Каменской – памятником федерального значения.

За дом Кабачинского площадью 579 квадратных метров покупатель планирует получить 167, 5 миллионов рублей, за усадьбу Каменской – почти на сто миллионов больше, 257 миллионов рублей. Ее площадь – 923 квадратных метра.

ИСТОЧНИК KP.RU