2020-01-24T14:02:21+03:00
Общество

Нижегородскую усадьбу Кабачинского выставили на продажу

Объявления о продаже появились на известном российском портале
Елена ЛАЗАРЕВА
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Две усадьбы в историческом центре Нижнего Новгорода – на Верхне-Волжской набережной – выставлены на продажу. Объявление о продаже появилось на сайте avito.ru. Одна старинная усадьба когда-то принадлежала инженеру-механику Н.В. Кабачинскому. Вторая - О.Н. Каменской. Оба дома находятся в самом центре областной столицы, в пяти минутах ходьбы от Кремля.

Пользователь, разместивший объявление, предлагает использовать здания под офис или небольшое коммерческое предприятие, например, гостиницу или медицинский центр.

Усадьбы соседствуют друг с другом и обе являются памятниками. Усадьба Кабачинского внесена в реестр объектов культурного наследия региона, а дом, когда-то принадлежавший Каменской – памятником федерального значения.

За дом Кабачинского площадью 579 квадратных метров покупатель планирует получить 167, 5 миллионов рублей, за усадьбу Каменской – почти на сто миллионов больше, 257 миллионов рублей. Ее площадь – 923 квадратных метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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