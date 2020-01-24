2020-01-24T13:39:57+03:00
Общество

В выходные в Нижнем Новгороде будет ограничено движение транспорта

25, 26 и 27 января ряд улиц перекроют из-за проведения спортивных матчей
Елена ЛАЗАРЕВА
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25 января с 07.00 до 19.00 будет перекрыто движение на участке улицы Лоскутова (от проспекта Ильича до проспекта Кирова). Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на городской департамент транспорта.

На этом же участке движение будет ограничено и 27 января, с 07.00 до 21.00.

Ограничение связано с проведением хоккейных матчей - нижегородское «Торпедо» будет принимать соперников по чемпионату на домашней площадке.

26 января временно перекроют участок проспекта Гагарина – в этот день баскетболисты БК «Нижний Новгород» будут принимать соперников в матче Единой Лиги ВТБ.

Ограничение движения вводится на участке проспекта Гагарина от дома №27 с 07.00 до 20.00.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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