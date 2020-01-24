Нижегородская область планирует принять участие в закупке нового транспорта

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:41:09+03:00

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 60% стоимости компенсирует федеральный бюджет

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Нижегородская область намерена подать заявку на участие в закупках нового пассажирского транспорта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова.

Замгубернатора и представители регионального министерства транспорта принимали участие в селекторном совещании по вопросам реализации нацпроекта. В числе прочего обсуждалась возможность покупки муниципалитетами пассажирского транспорта для социальных маршрутов на условиях софинансирования.

Напомним, в прошлом году по инициативе главы региона Глеба Никитина уже было приобретено 200 низкопольных автобусов для областного центра, более 50 автобусов для Дзержинск и 17 – для Арзамаса. Губернатор поручил сформировать заявку на приобретение нового транспорта на текущий год.

По условиям нацпроекта, 60% стоимости автобусов, троллейбусов и трамваем компенсирует бюджет РФ.

«Участие в нацпроекте предоставляет муниципалитетам реальные возможности для обновления подвижного состава социального транспорта», - подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU