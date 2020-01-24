Нижегородские погорельцы начали заселяться в маневренный фонд
Жители дома №3 по улице Энтузиастов, который сгорел ночью 21января, начали заселяться в квартиры в маневренном фонде. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации города со ссылкой на главу администрации Ленинского района Алексея Глазова.
Вчера ключи от квартиры в доме на улице Молитовской получил первый погорелец – Дмитрий Семенов. Он сообщил, что после пожара их поселили в гостиницу, и предложили теплые вещи.
До конца недели новые квартиры получат все жильцы муниципальных квартир сгоревшего дома, заверил Алексей Глазов. Тем, у кого жилье было оформлено в собственность, выплатят компенсацию.
Напомним, пожар в доме №3 по улице Энтузиастов начался ночью 21 января. При пожаре пострадали 12 квартир, в которых проживает 36 взрослых и пятеро детей. Погибших нет. Временное жилье было предоставлено трем семьям, остальные самостоятельно разместились у родных и друзей.
ИСТОЧНИК KP.RU