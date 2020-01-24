Нижегородские погорельцы начали заселяться в маневренный фонд

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:49:53+03:00

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Жители дома №3 по улице Энтузиастов, который сгорел ночью 21января, начали заселяться в квартиры в маневренном фонде. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации города со ссылкой на главу администрации Ленинского района Алексея Глазова.

Вчера ключи от квартиры в доме на улице Молитовской получил первый погорелец – Дмитрий Семенов. Он сообщил, что после пожара их поселили в гостиницу, и предложили теплые вещи.

До конца недели новые квартиры получат все жильцы муниципальных квартир сгоревшего дома, заверил Алексей Глазов. Тем, у кого жилье было оформлено в собственность, выплатят компенсацию.

Напомним, пожар в доме №3 по улице Энтузиастов начался ночью 21 января. При пожаре пострадали 12 квартир, в которых проживает 36 взрослых и пятеро детей. Погибших нет. Временное жилье было предоставлено трем семьям, остальные самостоятельно разместились у родных и друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU