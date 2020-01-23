2020-01-23T13:19:32+03:00
Общество

«Не пиариться нужно, а сети содержать в рабочем состоянии», – Евгений Сабашников

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Сабашников прокомментировал аварию, связанную с отключением водоснабжения у четверти горожан.
Елена ЛАЗАРЕВА
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«Считаю, что такие ситуации, как режим ЧС из-за коммунальной аварии в городе-миллионнике, недопустимы. Необходимо иметь трехкратную страховку от подобных случаев, а мы последнее время постоянно наблюдаем происшествия и на тепловых сетях, и на сетях водоснабжения. Перед Новым годом был целый ряд отключений: тысячи людей оставались то без воды, то без тепла. Нас уверяли, что в течение зимы данные компании проводят плановые ремонты. Кто же ремонтирует сети в зимний период?

В 2016 году в Ленинском районе уже была авария на том же коллекторе. Необходимо было обследовать этот участок, устранить причину, иначе это халатность. И нижегородцам неважно, кому принадлежит коллектор, – именно городские власти отвечают за системы жизнедеятельности Нижнего Новгорода. Эта авария показала нам неслаженность и нестыковку в работе городских административных служб.

Хотел бы отметить, что тарифы на тепло, водоснабжение и водоотведение в Нижнем Новгороде одни из самых высоких в Приволжском федеральном округе. По таким тарифам мы все имеем право ждать качественного обслуживания, однако аварии происходят всё чаще. Вчера члены постоянной комиссии по городскому хозяйству предложили вместе с ресурсоснабжающими организациями и администрацией города рассмотреть возможность перенаправить средства на необходимые работы. Это было бы лучше, чем поддерживать высокие зарплаты руководства наших городских монополистов и их непрофильные расходы на содержание спортивных и пиар-команд. Им не пиариться нужно, а сети содержать в рабочем состоянии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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