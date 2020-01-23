2020-01-23T12:35:27+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде покажут фильм о самом влиятельном хореографе 20 века

Фильм снят российским режиссером Аллой Ковган
Елена ЛАЗАРЕВА
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Мерс Каннингем — легендарный нью-йоркский хореограф, новатор, во многом определивший эстетику современного танца. Свою карьеру он начал рядовым танцовщиком, но в итоге стал изобретателем новой техники движения и руководителем собственной труппы.

Алла Ковган сняла фильм к 100-летию со дня рождения уникального танцора.

«Было приятно и трогательно обнаружить в дневниках Каннингема цитаты из произведений русских писателей, а также записи на кириллице. Мерс настойчиво изучал русский, потому что мечтал пообщаться с мэтрами русского балета на их родном языке», - пояснила Алла Ковган свой интерес к жизни и личности хореографа.

«Каннингем» снимался семь лет и стал поэтическим посвящением великому мастеру, его творчеству и окружению.

Фильм создан в 3D, дополнен уникальными архивными материалами. Критики уже дали высокую оценку фильму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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