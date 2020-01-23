«Допускать чрезвычайные ситуации на коммунальных сетях нельзя», - Николай Сатаев

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:28:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев видит основную причину в накопленном недоремонте сетей:

«Чрезвычайная ситуация, которая создалась в Автозаводском районе после прорыва канализационного коллектора, лишний раз подтверждает, что все силы и средства сегодня надо бросать на ремонт и реконструкцию инженерных сетей, которые были построены в городе еще 50-70 лет назад. Меры по ликвидации вчерашней аварии приняты, но ситуация с сетями в городе на сегодняшний момент очень сложная.

Причина заметного роста аварий на коммунальных сетях в отсутствии программы планового предупредительного ремонта. Должна существовать программа, которая предусматривает замену старых изношенных сетей. Потому что если мы и дальше будем ремонтировать сети либо по аварийному, либо по остаточному принципу, мы зайдем в тупик. Это лишний раз говорит о том, что необходимо делать планово-предупредительный ремонт. Кроме того, необходимо сделать диагностику всех существующих трубопроводов – и по теплу, и по воде, и по канализации.

Вчера на комиссии по городскому хозяйству рассматривался вопрос, касающийся «Теплоэнерго». В этом году у него были достаточно серьезные аварии на магистральных трубопроводах, в результате которых от тепла отключались целые микрорайоны. Благодаря тому, что не было суровой зимы, люди это еще как-то вытерпели. Существующая на предприятии программа ремонта предусматривает ежегодную замену порядка 100 км теплосетей. Буквально пять лет назад программа предусматривала замену всего 50 км в год. Это привело к накопленному недоремонту.

Не лучшая ситуация и с сетями «Нижегородского водоканала», а это и вода, и канализация. Мы помним серьезную аварию в районе Комсомольского шоссе, которая была буквально несколько лет назад, которая также привела к масштабному отключению воды. Примерно на полгода сорваны сроки работ, которые проводятся по Московскому шоссе в районе больницы №39. Работы должны были быть закончены к 1 сентября 2019 года, но до настоящего времени не завершены.

Для того, что исправить ситуацию, объемы ремонта сетей ежегодно должны увеличиваться минимум на 5%. Причем необходимо использовать современные материалы, не подверженные коррозии. Только в этом случае мы сможем обновить сети. Надо активно работать во всех направлениях, потому что допускать чрезвычайные ситуации нельзя»

ИСТОЧНИК KP.RU