В Нижегородской области в 2020 году продолжат работать экологические лагеря

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:25:18+03:00

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На заседании областного Законодательного собрания парламентарии и министр экологии и природных ресурсов региона Денис Егоров обсудили внесение изменений в госпрограмму «Охрана окружающей среды Нижегородской области». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По словам министра, на поддержку и софинансирование экологических профильных лагерей в 2020 году требуется больше 4 миллионов рублей. Парламентарии заверили, что поддержат правительство в части выделения бюджетных средств на работу экологических лагерей.

Напомним, в течение 2019 года работали 28 региональных детских летних экологических программ при поддержке Минэкологии. На компенсацию стоимости питания в профильных сменах из бюджета области было выделено более 4,2 млн рублей. Это лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием, многодневные эколого-краеведческие походы, водные экспедиции, профильные экологические смены и палаточные лагеря.

По итогам прошлого года в тематических сменах приняли участие более двух тысяч школьников области.

ИСТОЧНИК KP.RU