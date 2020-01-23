2020-01-23T11:25:18+03:00
Общество

В Нижегородской области в 2020 году продолжат работать экологические лагеря

Депутаты ЗС НО обещали поддержать выделение субсидий на профильные смены
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На заседании областного Законодательного собрания парламентарии и министр экологии и природных ресурсов региона Денис Егоров обсудили внесение изменений в госпрограмму «Охрана окружающей среды Нижегородской области». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По словам министра, на поддержку и софинансирование экологических профильных лагерей в 2020 году требуется больше 4 миллионов рублей. Парламентарии заверили, что поддержат правительство в части выделения бюджетных средств на работу экологических лагерей.

Напомним, в течение 2019 года работали 28 региональных детских летних экологических программ при поддержке Минэкологии. На компенсацию стоимости питания в профильных сменах из бюджета области было выделено более 4,2 млн рублей. Это лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием, многодневные эколого-краеведческие походы, водные экспедиции, профильные экологические смены и палаточные лагеря.

По итогам прошлого года в тематических сменах приняли участие более двух тысяч школьников области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижнем Новгороде покажут фильм о самом влиятельном хореографе 20 века
«Допускать чрезвычайные ситуации на коммунальных сетях нельзя», - Николай Сатаев
Нижегородские дольщики ЖК «Окский берег» могут записаться на получение компенсации
В Нижегородской области в 2020 году продолжат работать экологические лагеря
Дети-сироты из Нижегородской области поедут в Москву на экскурсию
Советником губернатора Нижегородской области станет общественный деятель Нюта Федермессер
В Нижегородской области за продажу снюсов будут штрафовать
В Нижегородскую область пришла зима
Нижегородская компания оштрафована за загрязнение окружающей среды
В генплан Нижнего Новгорода внесены изменения
В Нижегородской области будет создан крупнейший образовательный центр
В Нижнем Новгороде начали печь «блокадный хлеб»