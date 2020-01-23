Дети-сироты из Нижегородской области поедут в Москву на экскурсию

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:43:32+03:00

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Дети из Дзержинского санаторного детского дома побывали в аквапарке «Атолл» в Кстове благодаря всероссийской акции «Елка желаний». Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Желание побывать в аквапарке загадал Дмитрий Уханов, один из ребят, живущих в детском доме. Он стал своего рода выразителем чаяний и надежд всей своей группы. Но это лишь половина желания ребят, во второй половине — экскурсия в Москву, на Красную площадь и в океанариум.

В акции «Елка желаний» принимают участие дети-сироты, ребята из малообеспеченных семей, особенные детки. Свои новогодние пожелания они написали на специальных карточках, которые затем украсили елки в Большом Кремлевском дворце в Москве.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил членам правительства и депутатам ЗС НО разобрать желания нижегородской ребятни. Шарик Дмитрия Уханова достался министру сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николаю Денисову.

«Нам очень важно, чтобы оказавшиеся в трудной жизненной ситуации дети не расставались со своими мечтами и ощутили поддержку, именно поэтому наше министерство подключилось к акции», - сказал Николай Денисов.

ИСТОЧНИК KP.RU