В Нижегородской области за продажу снюсов будут штрафовать

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:05:38+03:00

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На заседании комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма был одобрен законопроект о введении административной ответственности за продажу снюсов.

Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания НО.

Если поправки в закон будут приняты на заседании ЗС НО, для граждан и юридических лиц продажа никотиновых смесей будет чревата штрафом — 3-5 тысяч для физических лиц, 25-30 тысяч рублей для должностных лиц и 45-50 тысяч рублей для юридических лиц.

Также штрафные санкции предусмотрены за «рецидивы» - от минимального штрафа для граждан в размере 4 тысячи рублей до максимального для юрлиц — 100 тысяч рублей.

К слову, продавцы снюсов оплачивают штрафы и сейчас, но это штрафы по иным основаниями — за нарушение здоровья граждан.

«Нечистоплотные производители воспользовались недоработкой в федеральном законе и выпускают снюсы под названиями, официально не запрещенными. Недопустимо зарабатывать на здоровье детей», - заявил глава региона Глеб Никитин.

Напомним, что запрет на продажу снюсов в Нижегородской области действует с 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU