В Нижегородскую область пришла зима

23 Янв. 2020 2020-01-23T08:09:51+03:00

Сегодня и завтра ожидаются морозы и снег

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -5 градусов, по прогнозам синоптиков к вечеру температура упадет до -7, а ночью — до -10.

Пасмурно, весь день вероятны осадки - снег. Ветер западный, 5-6 метров в секунду. В течение дня возможны порывы сильного ветра, до 11 метров в секунду. Ветер немного стихнет только к утру пятницы.

Атмосферное давление в течение дня будет повышаться — с 737 миллиметров ртутного столба утром до 745 миллиметров ртутного столба к 21.00. Относительная влажность – от 82% днем до 75% к ночи.

К вечеру по прогнозам синоптиков на дорогах возможен снежный налет, автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательными.

Самый большой в этом году минус ожидает область в пятницу, когда столбики термометров опустятся до -10...-11 градусов. К вечеру пятницы, впрочем, снова прогнозируется потепление.

ИСТОЧНИК KP.RU