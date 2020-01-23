2020-01-23T08:09:51+03:00
Общество

В Нижегородскую область пришла зима

Сегодня и завтра ожидаются морозы и снег
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -5 градусов, по прогнозам синоптиков к вечеру температура упадет до -7, а ночью — до -10.

Пасмурно, весь день вероятны осадки - снег. Ветер западный, 5-6 метров в секунду. В течение дня возможны порывы сильного ветра, до 11 метров в секунду. Ветер немного стихнет только к утру пятницы.

Атмосферное давление в течение дня будет повышаться — с 737 миллиметров ртутного столба утром до 745 миллиметров ртутного столба к 21.00. Относительная влажность – от 82% днем до 75% к ночи.

К вечеру по прогнозам синоптиков на дорогах возможен снежный налет, автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательными.

Самый большой в этом году минус ожидает область в пятницу, когда столбики термометров опустятся до -10...-11 градусов. К вечеру пятницы, впрочем, снова прогнозируется потепление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижегородской области за продажу снюсов будут штрафовать
В Нижегородскую область пришла зима
Нижегородская компания оштрафована за загрязнение окружающей среды
В генплан Нижнего Новгорода внесены изменения
В Нижегородской области будет создан крупнейший образовательный центр
В Нижнем Новгороде начали печь «блокадный хлеб»
На реконструкцию нижегородского парка потратят 4 миллиарда рублей
Решение о способе ремонта коллектора в Нижнем Новгороде примут в течение часа
«В состав «Поездов здоровья» включены лаборатории», - губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородца, сделавшего предложение с помощью подсветки на башне Кремля, разыскивают
С нижегородского ГосНИИ «Кристалл» взыскано более полумиллиона рублей
Нижегородским погорельцам предоставят жилье
Чаще всего нижегородцы покупают с рук кроссовки, квартиры и товары бренда Adidas
Глава Нижнего Новгорода продолжает проверять транспортную систему города
Нижегородец, пытавшийся ограбить школьницу, задержан
Детскую поликлинику в Нижнем Новгороде заново отремонтируют
Депутаты Городской думы Нижнего Новгорода проверят расход реагентов
"Поезда здоровья" в Нижегородской области будут работать круглый год
Нижегородским многодетным семьям продлят право приватизировать земельный участок
По прогнозам синоптиков, сегодня в Нижний Новгород заглянет солнце
Самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Краснодара в Нижний Новгород, внепланово приземлился в Ростове-на-Дону
Нижегородцам предложат обсудить памятник Александру Невскому
В закон Нижегородской области об инвестиционном налоговом вычете внесут поправки
Нижегородским сельхозпроизводителям компенсируют часть затрат на элитные семена
Более 500 нижегородцев хотят сыграть роль в сериале «Хроники сыска»
Лыжный забег в купальниках пройдет в Нижнем Новгороде