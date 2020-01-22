2020-01-22T19:22:24+03:00
Общество

Нижегородская компания оштрафована за загрязнение окружающей среды

Подсчет суммы ущерба пока не закончен
Елена ЛАЗАРЕВА
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Росприроднадзор по Нижегородской области и Республике Мордовия установил факты загрязнения окружающей среды уренским Акционерным обществом Производственное объединение «Оргхим» (ПО «Оргхим»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Надо отметить, что речь идет об объекте I категории негативного воздействия на окружающую среду.

Как установила проверка, сточные воды ПО «Оргхим» отравляют ручей Хмелевка. Инспекторы Росприроднадзора и специалисты «ЦЛАТИ по ПФО» предоставили данные результатов анализов проб воды. Содержание загрязняющих веществ в стоках предприятия, превышает допустимые нормативы. Выявлен ряд особо опасных веществ, которые могут сделать ручей непригодным для жизни многих микроорганизмов: БПК5, железо, магний, ХПК.

Не более бережно относятся на предприятии и к окружающему воздуху - проверка обнаружила факты загрязнения.

Ведомство ведет подсчет ущерба, нанесенного водному объекту. ПО «Оргхим» придется не только устранить нарушения, но и возместить нанесенный природе урон, подчеркнули в Росприроднадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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