2020-01-22T19:19:14+03:00
Общество

В генплан Нижнего Новгорода внесены изменения

Сто гектар в районе Копосовской дубравы переведены в рекреационные
Елена ЛАЗАРЕВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки Нижнего Новгорода, поддержанные региональной комиссией по землепользованию и застройке.

Речь идёт о смене зонирования 100 га Волжской поймы близ Копосовской дубравы в Нижнем Новгороде обратно из зоны жилой застройки в зону рекреационной и спортивной функций.

Утверждённые главой региона изменения исключают возможность какой-либо застройки прилегающей к дубраве территории.

Напомним, что 3 октября 2019 года заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов обсудил с защитниками Волжской поймы и экспертами развитие этой территории. На встрече эксперты и чиновники приняли окончательное решение о возможном использовании данного земельного участка. После этого департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области начал подготовку документов для завершения корректировки зонирования 100 га Волжской поймы близ Копосовской дубравы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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